دينا الشربيني تتألق في بيفرلي هيلز.. وتُكرَّم كأيقونة عربية ناجحة

خطفَت النجمة المصرية دينا الشربيني، الأضواء في مدينة بيفرلي هيلز بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد تكريمها من مجلة "إنيجما" خلال احتفالها السنوي الـ12 تحت عنوان "Arab Glamour & Success"، حيث كانت ضيفة الشرف في هذه الليلة المميزة التي احتفت بنجاحات أبرز الشخصيات العربية.

تكريم دينا الشربيني

وأعربت دينا، عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، مؤكدة أنها شعرت بامتنان وفخر كبيرين لما لاقته من حب وتقدير، وقالت إنها "عاجزة عن الكلام من كمية الحب التي تلقتها في تلك الليلة"، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع الصور الشهير انستجرام.

ظهرت دينا بإطلالة مبهرة بفستان أسود أنيق واختارت تسريحة شعر ناعمة ولمسات مكياج كلاسيكية تناسب ملامحها الجميلة، حيث تعاونت مع خبير التجميل زينا التلحف، ومصفف الشعر وسيم كابيلي.

هذا التكريم يُعد محطة مهمة في مسيرة دينا الشربيني التي أثبتت نجاحها في الدراما والسينما خلال السنوات الأخيرة، لتواصل تألقها وتثبت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الوطن العربي.