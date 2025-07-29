عربية النواب: مصر الدولة الوحيدة على مدار 76 عاما لم تترك القضية الفلسطينية

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية فى مجلس النواب، إن مصر لديها تاريخ طويل من النضال والكفاح بجانب الشعب الفلسطيني، معقبا: “نحن الدولة الوحيدة على مدار 76 عاما لم نترك هذه القضية بشكل واضح”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن مصر الدولة الوحيدة منذ 76 عاما حتي الأن تتطالب ومطلبها الأول والأوحد هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة يحكمها الفلسطينيين.

وتابع: “حقوق الشعب الفلسطيني لا هوادة لنا بها على الإطلاق، ويتم إرسال قوافل العزة والتي تحمل 2700 طن من المواد الغذائية تدخل من قلب مصر إلى غزة”.