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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فستان البحر.. ريم سامي تبهر متابعيها

ريم سامي
ريم سامي
نهى هجرس

نشرت الفنانة ريم سامي ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية.

وظهرت ريم سامي، مرتديه فستان قصير باللون الابيض، وجاء الفستان بتصميم كاجوال يتناسب مع الأجواء الصيفية ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريم سامي ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريم سامي ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريم سامي 

ريم سامي صور ريم سامي اخبار ريم سامي

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ريم سامي
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