أنيقة ورشيقة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة داليا البحيرى، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت داليا البحيرى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية توب أبيض وبنطلون أبيض.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الويفى الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز داليا البحيرى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد داليا البحيري، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.