مظاهرات غاضبة في جزر يونانية مع وصول سفينة تقل سياحًا إسرائيليين

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، أنه في ظل التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة، تحوّلت وجهات سياحية في اليونان إلى ساحات احتجاج ضد وجود السفن التي تقل سياحًا إسرائيليين.

ما زالت سفينة CROWN IRIS، التي تقل مئات السياح الإسرائيليين، مثار توتر في الجزر اليونانية.

فبعد جزيرتي سيروس ورودس، شهدت مدينة آجيوس نيكولاوس في جزيرة كريت تجمعًا احتجاجيًا دعمًا لفلسطين ومحاولة لمنع السفينة من الرسو.



ولكن، كما في رودس، اتُخذت تدابير أمنية مشددة في آغيوس نيكولاوس، حيث تصدّت فرق مكافحة الشغب للمتظاهرين لتأمين نزول السياح الإسرائيليين.



ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية، اشتدت حدة التوتر، وتسبب استخدام الشرطة للمواد الكيميائية في امتعاض الزوار وتذمّر أصحاب المتاجر المحلية.



وتجدر الإشارة إلى أن السفينة كانت تحظى بمواكبة من قوارب خفر السواحل أثناء اقترابها، تحسّبًا لأي حادث أمني محتمل.