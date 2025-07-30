قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد روسيا واليابان .. تحذير أمريكي من تسونامي في «هاواي» وإخلاء المناطق الساحلية
صفقة على صفيح ساخن.. أحمد عيد يتمسك بالزمالك و«المصري» يُطالب بالمقابل
مستشار عسكري: ارتباك في الموقف الأمريكي بسبب السياسات الإسرائيلية في غزة |فيديو
هل فاتتك الصلاة لسنوات؟.. الأزهر يوضح كيفية قضائها
محمد العدل يثير الجدل بعد تصريحات «الجنايني» عن شيكابالا
ميادة الحناوي تكشف سر رشاقتها .. وتعلّق على مهرجان جرش وعودة فضل شاكر
زلزال خطير وتحذير من تسونامي .. ماذا يحدث في اليابان؟
الأمواج وصلت لـ 4 أمتار .. روسيا تعلن تسجيل تسونامي في منطقة كامتشاتكا
موعد غلق فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري
«مكنش بيحب المنتخب».. عمرو الجنايني يكشف أسرارًا حول شيكابالا بعد اعتزاله
متحدث الكهرباء يكشف تفاصيل أعلى استهلاك على الشبكة في تاريخ مصر
مفاجأة مدوية .. الزمالك يُخطّط لخطف نجمي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سمية درويش تُحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي في هذا الموعد

سمية درويش
سمية درويش
تقى الجيزاوي

تستعد الفنانة سمية درويش لإحياء حفل جديد يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل فى ساقية الصاوي ، ومن المقرر أن تقدم سمية باقة من أغانيها المميزة "اعتبره قلب"، "ما بقتش ملاك" "كشف حساب"، "قعدة رجالة"، وغيرها من الأغاني.

أغاني سمية درويش

وكانت أحدث أعمال المطربة سمية درويش أغنية "أذاني" التي طرحتها يوتيوب في فبراير 2024 وهي من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح وجيتار أحمد حسين، ومنتج فني سعيد إمام.

واعتبرت سمية درويش الأغنية مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية.. مشيرة إلى أنها دائما ما تحاول اختيار أغاني بها قيمة وقريبة من قلوب الناس.

ألبومات سمية درويش

وقدمت سمية درويش 4 ألبومات كان أولها الأنجح في مشواري، بينما حقق الألبوم الثاني نجاحًا كبيرًا عام 2023." "أغنية 'ما بقتش ملاك' حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتيك توك.

وأغنية تتر فيلم كشف حساب ونقطة رجوع، ولها تجربة في التمثيل مع النجم عمرو سعد في مسلسل "بركة" حيث قدمت شخصية نغمة، والمسلسل بطولة كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.

سمية درويش أغاني سمية درويش حفلات ساقية الصاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنت الرئيس

ادّعت لقب بنت الرئيس الأسبق.. القبض على التيك توكر في اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

الايجار القديم

حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل

صورة أرشيفية

مناشدة عاجلة من مياه الشرب لسكان محافظة الجيزة | خاص

متهمة

تجارة أعضاء وشهرة| كيف وقعت بنت الرئيس الأسبق في فخ فيديوهاتها بسبب الفنانة وفاء عامر؟.. القصة الكاملة

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات وطب بيطري وسياسة واقتصاد|مؤشرات كليات المرحلة الثانية بـ تنسيق الكليات 2025

عودة المياه

آخر كلام.. موعد عودة المياه لكافة مناطق الجيزة

هواتف المحمول

المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق

الحكم على صاحب مطعم

حبس صاحب مطعم في المنيا 9 سنوات لسبب صادم

ترشيحاتنا

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

مش نهاية الطريق.. كيف تساعدك التغذية في علاج تكيس المبايض وتحقيق حلم الأمومة؟

طريقة عمل عيش البطاطس

عيش البطاطس .. أسهل وصفة لعمل الأكل الصحية

العلاج بالأعشاب

لماذا عليك تجربة العلاج بالأعشاب والمكملات الطبيعية

بالصور

بطريقة طبيعية.. 6 أطعمة ومشروبات تخلّصك من رائحة العرق المزعجة في الصيف

أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق
أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق
أطعمة ومشروبات طبيعية تساهم في منع رائحة العرق

هل نقع اللوز سر خسارة الوزن وتحسين الهضم؟.. دراسة تكشف الحقيقة

فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن
فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن
فوائد نقع اللوز في الماء لخسارة الوزن

مش نهاية الطريق.. كيف تساعدك التغذية في علاج تكيس المبايض وتحقيق حلم الأمومة؟

كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟
كيف تساعد التغذية في علاج تكيس المبايض؟

طريقة عمل محشي البصل بمذاق احترافي .. اعرفي الخطوات

طريقة عمل محشي بصل
طريقة عمل محشي بصل
طريقة عمل محشي بصل

فيديو

ميادة الحناوي

ميادة الحناوي تكشف سر رشاقتها .. وتعلّق على مهرجان جرش وعودة فضل شاكر

بكاء رولا سعد

انهارت بالدموع على الهواء .. رولا سعد تشارك جمهورها بـ قصة أبكت الملايين |فيديوجراف

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

محدش ينزل البحر .. تحذير من التواجد ببعض شواطئ مرسى مطروح والساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد