سمية درويش تُحيي حفلاً غنائيًا بساقية الصاوي في هذا الموعد

تستعد الفنانة سمية درويش لإحياء حفل جديد يوم السبت الموافق 16 أغسطس المقبل فى ساقية الصاوي ، ومن المقرر أن تقدم سمية باقة من أغانيها المميزة "اعتبره قلب"، "ما بقتش ملاك" "كشف حساب"، "قعدة رجالة"، وغيرها من الأغاني.

أغاني سمية درويش

وكانت أحدث أعمال المطربة سمية درويش أغنية "أذاني" التي طرحتها يوتيوب في فبراير 2024 وهي من كلمات وائل توفيق وتوزيع وألحان وتوزيع وميكس وماستر محمود صبري وهندسة صوتية ماهر صلاح وجيتار أحمد حسين، ومنتج فني سعيد إمام.

واعتبرت سمية درويش الأغنية مرحلة جديدة في مسيرتها الغنائية.. مشيرة إلى أنها دائما ما تحاول اختيار أغاني بها قيمة وقريبة من قلوب الناس.

ألبومات سمية درويش

وقدمت سمية درويش 4 ألبومات كان أولها الأنجح في مشواري، بينما حقق الألبوم الثاني نجاحًا كبيرًا عام 2023." "أغنية 'ما بقتش ملاك' حققت انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي وتيك توك.

وأغنية تتر فيلم كشف حساب ونقطة رجوع، ولها تجربة في التمثيل مع النجم عمرو سعد في مسلسل "بركة" حيث قدمت شخصية نغمة، والمسلسل بطولة كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنى، رنا رئيس، عبدالرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، وإنعام سالوسة، تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم.