الزمالك يدرس تصعيد محمد إبراهيم لتعويض النقص في مركز الظهير الأيمن

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تصعيد محمد إبراهيم ظهير أيمن فريق الشباب بالنادي مواليد 2005 خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك من أجل تعويض النقص العددي في مركز الظهير الأيمن، بعد إعارة أحمد محمود للاتحاد السكندري، وعدم وجود بديل لعمر جابر الظهير الأيمن الأساسي.

وأوضح مصدر بالزمالك أن محمد إبراهيم يتواجد حالياً في صفوف منتخب الشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم في تشيلي.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا سيعتمد على أحمد ربيع ومحمد شحاتة ثنائي الوسط كبدائل في مركز الظهير الأيمن حال عدم التعاقد مع لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الحالي.