ربنا يصبر اهلك وأصحابك.. أحمد حلمي يودع لطفي لبيب

نعي الفنان احمد حلمي الفنان لطفي لبيب الذي توفي صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وكتب حلمي عبر حسابه الشخصي انستجرام : الله يرحمك يا استاذ لطفي ويصبر اهلك وأصحابك وحبايبك علي فراقك.



توفي اليوم الفنان الكبير لطفي لبيب بعد صراع مع المرض، وفق ما أعلنه الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

تصدّر الفنان القدير لطفي لبيب مؤشر البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تدهور حالته الصحية مجددًا، وذلك بعد أيام قليلة من خروجه من العناية المركزة ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى، إلا أن حالته استدعت إعادته مرة أخرى للرعاية الفائقة.