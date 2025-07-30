رقم غير مسبوق.. وزير الكهرباء: ارتفاع الاستهلاك في فترة الغروب

قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء إن حجم استهلاك الكهرباء في مصر تجاوز 39400 ميجا وات خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة هو ارتفاع الاستهلاك في فترة الغروب.

وتابع عصمت خلال الاجتماع الأسبوعى لرئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة أن هذا الرقم يمثل مستوى غير مسبوق في تاريخ استهلاك الكهرباء بمصر على مدار عدة أيام متتالية.

من جانبه اعتذر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق في الجيزة.

وقال مدبولي، في كلمة له خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الأربعاء: “أعتذر عن انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق بمحافظة الجيزة”.

وأكد أن معدلات استهلاك الطاقة خلال الموجة الحارة السابقة، حققت ارتفاعا تاريخيا، مضيفا أن أزمة محطة كهرباء جزيرة الذهب في الجيزة، كانت بسبب مشاكل في الكابلات، وهي غير موجودة في المحطة .