مرشح المصريين الأحرار للشيوخ بالإسكندرية يلتقي عواقل أبيس

أجرى المهندس يسري خليفة، أمين عام حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية ومرشح مجلس الشيوخ رقم ١٣ رمز الطائرة ، جولة ميدانية ناجحة شملت مناطق ريف الرمل ومحرم بك.

التقى خلالها بعواقل عائلات أبيس، وسط ترحيب حار من الأهالي الذين استقبلوا مرشح المصريين الأحرار بكل حب وأظهروا دعمهم الكامل له.



وخلال الزيارة، استمع المهندس يسري خليفة إلى مطالب واحتياجات المواطنين في هذه المناطق، مؤكدًا على التزامه بالتواصل المباشر مع الأهالي للوقوف على التحديات التي تواجههم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.

وقد عبّر الأهالي عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام الحزب بمناطقهم، مؤكدين على ثقتهم في قدرة مرشح المصريين الأحرار المهندس يسري خليفة على تحقيق تطلعاتهم.

وجاءت الجولة ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها الأمانة العامة للحزب بالإسكندرية منذ فترة طويلة وقبل الانتخابات بنحو عام لتعزيز جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع، وتأكيدًا على دور الحزب الفعال في خدمة المواطنين في كل أنحاء المحافظة.