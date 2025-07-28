المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا بالإسكندرية لدعم مرشحه لمجلس الشيوخ

نظم حزب المصريين الأحرار مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم المهندس يسري خليفة، مرشح الحزب لمجلس الشيوخ بالإسكندرية رقم ١٣ رمز الطائرة، وذلك بحضور رفيع المستوى من قيادات الحزب وعدد من الشخصيات العامة والتنفيذية، في أجواء اتسمت بالحماس والالتفاف الشعبي.

وتقدم الحضور النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، الذي أكد في كلمته أهمية التكاتف خلف الكفاءات الوطنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب خبرات ميدانية وقدرات تنفيذية حقيقية قادرة على تمثيل المواطنين والدفاع عن مصالحهم تحت قبة الشيوخ.

كما شارك بالحضور ريمون ناجي، رئيس المركز الإعلامي وعضو المكتب السياسي، واللواء أحمد سليمان ممثلًا عن محافظة البحيرة، إلى جانب أحمد علي، مساعد الأمين العام لقطاع غرب الدلتا، والشيخ سلطان الزعيري، أمين الحزب بمحافظة مطروح، منى كيرلس، أمين التنظيم بمحافظة الإسكندرية، وعلي اللحامي أمين تنظيم مطروح.

وحظي المؤتمر بحضور علا سليمان، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية سابقا، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز العائلات وقيادات المجتمع المدني، ما يعكس حجم الدعم والتأييد الشعبي المتزايد الذي يحظى به مرشح الحزب.

وفي كلمته أمام الحضور، استعرض المهندس يسري خليفة ملامح برنامجه الانتخابي، مؤكدًا أن التعليم يمثل أولوية مطلقة في رؤيته، باعتباره القاعدة الأساسية لبناء الإنسان وتنمية المجتمع، مشيرًا إلى ضرورة تطوير المدارس الحكومية وتحسين بيئة التعليم الفني.

كما شدد على أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي، مؤكدًا أن النهوض بالاقتصاد يبدأ من القاعدة الشعبية، وأن تمكين الشباب هو الطريق الحقيقي للتنمية المستدامة.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها حزب "المصريين الأحرار" دعمًا لمرشحيه في مختلف المحافظات، في إطار التزامه بدعم الكفاءات الوطنية وطرح رؤى واقعية قابلة للتنفيذ، تستجيب لطموحات الشارع المصري.