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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مرشحة المصريين الأحرار تجوب الحسين والجمالية: أطرق أبواب الناس وأحمل همومهم

مرشحة "المصريين الأحرار" تجوب الحسين والجمالية
مرشحة "المصريين الأحرار" تجوب الحسين والجمالية
حسن رضوان

في إطار تحركاتها الميدانية المستمرة، قامت الكاتبة الصحفية شيرين عبد العظيم، عضو الهيئة العليا لحزب " المصريين الأحرار" ومرشحة الحزب لمجلس الشيوخ عن دائرة القاهرة (رمز العين - رقم ٥٥)، بجولة ميدانية واسعة شملت أحياء الحسين والجمالية ومنطقة الصاغة، وذلك ضمن خطة الحزب التي ترتكز على سياسة "طرق الأبواب" والتواصل المباشر مع المواطن في بيئته الطبيعية.

ورافق المرشحة خلال الجولة عدد من قيادات الحزب، منهم محمود الجنايني، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة الحرف اليدوية، و أمير يوسف، عضو الهيئة العليا ورئيس لجنة متابعة العضوية، إلى جانب لفيف من أعضاء لجنة الحرف، وعدد كبير من أبناء مناطق الحسين والصاغة.

وحظيت الجولة بترحيب شعبي واسع، حيث استقبل الأهالي المرشحة بحفاوة بالغة، مؤكدين تقديرهم لتحركها النشط وحرصها على الاستماع المباشر لمطالبهم وهمومهم، دون حواجز أو وعود سطحية.

وأكدت شيرين عبد العظيم خلال لقاءاتها مع المواطنين أن رؤيتها للمرحلة القادمة تنطلق من إيمانها العميق بأن مجلس الشيوخ يجب أن يضطلع لدوره في متابعة الأثر التشريعي علي المواطن والدولة ولا سيما أن هناك أولوية لتحقيق الخدمات العامة واحتياجات الناس؛ مشيرة إلى أن دعم الحرف اليدوية، وتمكين المرأة، وتطوير التعليم الفني، تمثل أولويات مركزية في برنامجها.

كما وزعت المرشحة نبذة تعريفية تتضمن سيرتها الذاتية ورؤيتها السياسية والمجتمعية، مشددة على أنها تخوض المعركة الانتخابية من منطلق الانتماء الصادق لقضايا الوطن، وليس بحثًا عن منصب أو دعاية.

كما تأتي هذه الجولة ضمن سلسلة فعاليات ميدانية تقودها المرشحة في مختلف أحياء القاهرة، انطلاقًا من قناعتها بأن التمثيل النيابي يبدأ بالالتحام الحقيقي مع الناس، والاستماع لهمومهم، وتقديم حلول قابلة للتطبيق.

حزب المصريين الأحرار الحسين الجمالية منطقة الصاغة طرق الأبواب

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