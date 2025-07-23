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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

"المصريين الأحرار" يناقش مستجدات حملة دعم مرشحه للشيوخ بالإسكندرية

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
حسن رضوان

نظّم حزب المصريين الأحرار بمحافظة الإسكندرية اجتماعًا تنظيميًا واسع النطاق، بحضور قيادات الحزب وكوادره، استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المرتقب لمجلس الشيوخ 2025.

جاء اللقاء بحضور المستشار يسري خليفة – أمين عام الحزب بالمحافظة ومرشح الحزب لمجلس الشيوخ رمز الطائرة رقم ١٣ ، و منى كيرلس – أمين التنظيم، إلى جانب لفيف من أعضاء الأمانات النوعية، وممثلي المناطق والأحياء، وعدد من الشباب لمناقشة خطط عمل الحملة الانتخابات.

جاء الاجتماع ضمن خطة الحزب المركزية لتوحيد الصفوف، وتنظيم حركة الدعم، وتنسيق الجهود على الأرض لدعم مرشح الحزب، في أجواء اتسمت بروح الالتزام والانتماء، والعمل السياسي الجاد من أجل خدمة المواطن السكندري والتفاعل الحقيقي مع همومه وتطلعاته.

أكد المستشار يسري خليفة، أن "المصريين الأحرار" يدخل المعركة الانتخابية بروح الفريق الواحد، وببوصلة وطنية واضحة، تضع مصلحة المواطن في صدارة الأولويات، مشددًا على أن التنظيم هو مفتاح النجاح في معركة الشيوخ القادمة.

من جانبها، أوضحت منى كيرلس، أن الأمانة وضعت خطة شاملة لتوزيع المهام، وتفعيل الدور الميداني لكافة الأعضاء، بهدف بناء تواصل فعال ومثمر مع الشارع السكندري، تحت شعار: "إسكندرية تختار... والمصريين الأحرار حاضر بخبرة وإرادة."

المصريين الأحرار ر قيادات الحزب مجلس الشيوخ 2025 إسكندرية

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