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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المصريين الأحرار ينظم ندوة توعوية عن الاستحقاقات النيابية

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار
حسن رضوان

نظّمت أمانة حزب "المصريين الأحرار" بمحافظة الدقهلية ندوة تثقيفية تحت عنوان: "الاستحقاقات النيابية المقبلة وأهمية المشاركة الفعالة"، حاضر فيها الأستاذ الدكتور رياض الرفاعي، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب بجامعة المنصورة والمحلل السياسي المعروف.

وجاء ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، والمكتب السياسي، وذلك في إطار حرصه على نشر الوعي السياسي وتعزيز الانتماء الوطني خاصة لفئة الشباب، وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي في العملية الديمقراطية بمراحلها المختلفة، بداية من انتخابات مجلس الشيوخ مرورًا بمجلس النواب.

من جانبه، قال إبراهيم ضيف، عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم الحزب بالدقهلية، إن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التثقيفية والمجتمعية التي تنفذها الأمانة على مستوى المحافظة، في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة، وتكريس ثقافة المشاركة الواعية في بناء البلاد.

وأكد أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بتنظيم مبادرات نوعية تتناول القضايا الوطنية الراهنة، وتفتح حوارًا مباشرًا مع المواطنين حول التحديات السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة.


وخلال كلمته، شدد الدكتور رياض الرفاعي على أهمية استمرار مثل هذه الندوات، لما لها من دور في استحضار الذاكرة التاريخية وتعميق الفهم السياسي، خاصة لدى الأجيال الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على التكوين الثقافي والقدرة على التواصل الفعّال مع فئة الشباب باعتبارهم صمام أمان الوطن.

وفي ختام الفعالية، عبّر المشاركون عن تقديرهم لمحتوى الندوة، مشيدين بالتنظيم الجيد والتفاعل المثمر الذي أثراها، وأشار   إبراهيم ضيف في ختام الندوة إلي عزم الأمانة مواصلة تنظيم الفعاليات التي تجمع بين الوعي، والولاء، والعمل الوطني.

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