مرشح المصريين الأحرار بالدقهلية للشيوخ يلتقي بعض رموز عائلات المنصورة

شهد مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لقاءً جماهيريًا مميزًا جمع الدكتور رضا أبو صالح، مرشح حزب المصريين الأحرار لعضوية مجلس الشيوخ رمز العين رقم ١٩، بعدد من رموز وكبار العائلات بالمركز، وذلك في قرية النسيمية ، مسقط رأس ابراهيم ضيف ، عضو الهيئة العليا للحزب وأمين التنظيم بالمحافظة.

جاء اللقاء في إطار توجيهات الحزب بقيادة الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، والتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام، في ضوء الانفتاح المباشر على المواطنين، والإنصات الحقيقي لتطلعاتهم وقضاياهم، باعتبارها الأساس لأي برنامج انتخابي ناجح.

وقد استضاف اللقاء ابراهيم ضيف ، الذي افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية بالحضور ، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تُعد ركيزة أساسية في بناء علاقة ثقة بين المرشح والمواطن، وفرصة لعرض الرؤية والاستماع إلى الأولويات من أرض الواقع.

شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا وصريحًا بين الدكتور رضا أبو صالح والحضور ، حيث استعرض خلالها ملامح رؤيته والبرنامج العام للحزب ورؤيته لخدمة البلاد، وشرح أن دور مجلس الشيوخ

هو الغرفة البرلمانية الثانية بجانب مجلس النواب ، يختص بمراجعة التشريعات والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأي فيها لضمان جودتها ، ويدعم السياسات العامة والتوازن التشريعي ويعزز التمثيل الشعبي الأوسع لصنع قرارات مدروسة لصالح الدولة والمواطن بما يحقق الصالح العام.

وتناول النقاش قضايا جماهيرية ملحة، على رأسها تحسين مستوى الخدمات ، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المواطن، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.

وقد أبدى الدكتور أبو صالح حرصًا واضحًا على تدوين ملاحظات الحضور والاستماع لمقترحاتهم ، مشيرًا إلى أن صوت المواطن الحقيقي هو الأساس الذي سيبني عليه برنامجه داخل المجلس حال فوزه.

واختُتم اللقاء في أجواء من الترحيب والدعم والتأييد ، حيث عبّر الحضور عن تقديرهم لمواقف حزب المصريين الأحرار من دعم الكفاءات والشباب مثل إبراهيم ضيف أمين التنظيم بالمحافظة، رضا أبو صالح مرشح الحزب للشيوخ مؤكدين ثقتهم في قدرته على تمثيلهم بشكل مشرف داخل مجلس الشيوخ، والمساهمة في دفع عجلة العمل الوطني إلى الأمام .