للمرة الثالثة خلال 10 أيام.. كسر في خط المياه الرئيسي لقرية بالمنوفية

شهدت قرية زنارة التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية كسر فى خط المياه الرئيسى بقرية زنارة مما تسبب فى قطع المياه بالكامل عن القرية للمرة الثالثة فى خلال ١٠ ايام.

واكد أهالي القرية، أن القرية تغرق في الإهمال وحدث كسر للمرة الثالثة خلال 10 ايام في خط المياه الرئيسي.

وتابع الأهالي، أن هناك تؤاطوا من المسئولين في صيانة خط المياه الرئيسي مما أدى إلى انقطاع المياه.

وتابعوا أن هناك إهمالا من المقاول المنفذ لأعمال الصرف الصحي، مؤكدين أن المنازل بدون مياه وسط ارتفاع درجة الحرارة والجميع يعاني من اهل القرية.

وطالب الأهالي، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالتدخل الفوري لإصلاح الخط وتشغيل المياه وفتح تحقيق عاجل مع المقاول ومحاسبته على كل كسر وتلف.

يذكر أن خط المياه الرئيسي في قرية زنارة بمركز تلا شهد انكسار للمرة الثالثة خلال 10 ايام.