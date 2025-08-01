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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء بداية شهر أغسطس.. اللهم اجعل أيامه خير ورزق وصلاح للحال

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء شهر أغسطس، مع بداية كل شهر جديد يأمل الكثير أن يكون به أحداث سعيدة، فعلينا أن نتقرب الى الله بالدعاء وبالأعمال الصالحة حتى يرضي عنا ويصلح حالنا، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء بداية شهر أغسطس.

دعاء شهر اغسطس

اللهم اجعله شهرا لا يضيق به صدراً ولا يصعب لنا فيه أمراً.

اللهم نسألك خير هذا الشهر الجديد شهر اغسطس، ونعوذ بك من شره، اللهم اجعله شهر خير وسعادة وفرح ورضا على الجميع.

دعاء بداية شهر اغسطس

يارب اجعل شهر اغسطس شهر خير علينا وعلى جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

ربي أنها بداية شهر جديد ويوم جديد فاكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

اللهم يا رب في بداية شهر اغسطس اكتب لنا الخير والتوفيق يا رب العالمين.

دعاء بداية شهر اغسطس مكتوب

(اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات إقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب).

دعاء شهر اغسطس

يارب في بداية شهر اغسطس، أكرمنا بحياة تقية، وخلقنا بين عبيدك الصالحين، يا الله، خلقنا بين أولئك الذين يعودون إليك في هذا الشهر، استجابة رائعة.

اللهم الحمد لك، أنت نور السماء والأرض، ولك الحمد، يا إلهي، أنت من يسند السماء والأرض.

اللهم إنّ لك الحمد كلّه، فأنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد كلّه يا إلهي فأنت قيّوم السماوات والأرض، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فأنت المبدئ والمعيد، وأنت من بك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا.

اللهم مع بداية الشهر الجديد، أسألك أن تجعلني مهديًا من المهتدين، وأن تجعلني معافًا مع المُعافين، وأن تتولّني مع من توليت، اللهم مع بداية الشهر، أعطني من الخير كلّه، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عنّي شرّ ما قدّرت وقضيت، فإنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك.

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