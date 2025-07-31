استغلوا الصفقة .. وكيل جيوكيريس يفتح النار على سبورتنج

أشعل جوناثان شالكيس، أحد وكلاء أعمال المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، المنضم حديثًا إلى نادي آرسنال الإنجليزي، جدلاً واسعًا بعد تصريحات نارية اتهم فيها نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بـ"خلق فوضى متعمدة" ومحاولة استغلال مفاوضات انتقال اللاعب لمصالحهم عبر فتح قنوات تواصل مع أندية أخرى، أبرزها مانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال شالكيس في تصريحات لشبكة WTV السويدية إن الصفقة كانت من الممكن أن تُحسم سريعًا لولا تدخلات إدارة سبورتنج: "كان هناك اتفاق ودي مع المدير الرياضي السابق هوجو فيانا، ولو كان لا يزال في منصبه، لأتممنا الصفقة خلال ساعة واحدة فقط. لكن ما حدث كان فوضى حقيقية".

وأضاف الوكيل: "لا أفهم كيف يتم التعامل مع لاعب سجل كل هذه الأهداف، وفاز بثلاثة ألقاب للنادي بهذه الطريقة. التضحيات التي قدمناها كفريق عمل كانت نقطة التحول في نجاح الصفقة".

وكشف شالكيس أن إدارة سبورتنج حاولت تضخيم الصفقة وتسويق اللاعب لأندية كبرى قائلًا: "عرضوا جيوكيريس على ريال مدريد، كما حاولوا إقحام مانشستر يونايتد في الصفقة. لكن رغبة اللاعب كانت واضحة منذ البداية، فهو وثق في مشروع آرسنال منذ اللحظة الأولى".

وأوضح أن خطة الانتقال إلى آرسنال كانت جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد وضعها اللاعب مع وكيله الرئيسي حسن شتينكايا: "الهدف من البداية كان اللعب في دوري أقل شهرة مثل البرتغالي، التتويج بالألقاب، ثم العودة القوية إلى البريميرليج. بالفعل، سبعة أندية إنجليزية كانت مهتمة به".

وكان آرسنال قد أعلن الأسبوع الماضي عن ضم فيكتور جيوكيريس من سبورتنج لشبونة في صفقة وصلت قيمتها إلى 64 مليون جنيه إسترليني، بعد مفاوضات مطولة استمرت لأسابيع، في ظل اهتمام أندية عدة بالمهاجم الذي تألق في الدوري البرتغالي وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف.

وتعكس تصريحات شالكيس حجم الضغط الذي رافق الصفقة داخل أروقة لشبونة، حيث يبدو أن إدارة النادي كانت تسعى لتعظيم مكاسبها من بيع اللاعب، في حين ظل اللاعب وفريقه مصرين على الانتقال إلى آرسنال، لما يمثله من مشروع طموح بقيادة ميكيل أرتيتا.

وبذلك، يفتح وكيل جيوكيريس فصلاً جديدًا من كواليس صفقات سوق الانتقالات الصيفية، كاشفًا عن حرب خفية دارت في الكواليس بين وكلاء، وأندية، ومديرين رياضيين، قبل أن تحسم رغبة اللاعب وجهته في النهاية نحو ملعب الإمارات.