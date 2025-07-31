وكيل أوقاف الوادى الجديد يشدد على الانضباط ورفع كفاءة العمل الإداري بالمديرية

عقد الشيخ عبد المهيمن السيد محمد مدير عام مديرية أوقاف الوادي الجديد اجتماعًا موسعًا اليوم بديوان عام المديرية مع رؤساء الأقسام ومديري إدارات الخارجة وباريس وبولاق والمنيرة، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي والفني ومتابعة سير العمل بدقة تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة أبرزها التدقيق في البيانات والتقارير المرسلة إلى الوزارة ومراجعتها بدقة قبل الإرسال و إحكام الرقابة على المساجد والزوايا والتأكد من سلامة العدادات والعمل على ترشيد استهلاك المياه والكهرباء ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية داخل المساجد وخارجها والتأكد من عدم وجود وصلات غير قانونية أو مصادر تيار مخالفة، وحصر الملحقات والسكن الإداري للمساجد والتأكد من تحديد موقف كل وحدة سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، وحث المصلين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة.



وأكد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات بدقة وفي المواعيد المحددة، والعمل على تطوير الأداء الإداري والفني بما يخدم رسالة الأوقاف الدعوية والمجتمعية.

وفي ختام الاجتماع، شدد مدير المديرية على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الانضباط الإداري والمتابعة الميدانية الدقيقة لتحقيق أفضل مستوى من الأداء في جميع الإدارات التابعة للمديرية.