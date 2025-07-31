وحشتونا يا أجدع وأطيب خلق الله..دينا فؤاد تحيي ذكرى وفاة المنتجين الأربعة

أحيت الفنانة دينا فؤاد، الذكرى الأولى لرحيل المنتجين الأربعة: حسام شوقي، فتحي إسماعيل، محمود كمال، وتامر فتحي.

ونشرت دينا فؤاد صورة للراحلين عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “الذكرى السنوية الأولى ربنا يرحمكم، وحشتونا اوي يا أجدع وأطيب خلق الله”.

حادث المنتجين الأربعة

ولقوا المنتجين الأربعة، مصرعهم في حادث سير مروع بطريق الضبعة أثناء توجههم إلى الساحل الشمالي، عندما انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها عدة مرات واشتعلت فيها النيران، وتوفي ثلاثة منهم على الفور، بينما نُقل تامر فتحي إلى المستشفى لكنه لفظ أنفاسه في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي