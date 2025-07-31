قيادي بمستقبل وطن: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ واجب وطني

وجّه المهندس البدوي السيد، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، رسالة حاسمة إلى الجاليات المصرية بالخارج، داعيًا إياهم إلى الاحتشاد بكثافة في لجان الاقتراع والمشاركة الفعّالة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذه المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا ورسالة دعم قوية للدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة.

وقال البديوي السيد:

“اليوم مصر تخوض معركة بناء وتنمية غير مسبوقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمصريون في الخارج شركاء في هذا الإنجاز الوطني العظيم. الاحتشاد أمام صناديق الاقتراع هو إعلان للعالم أننا كيان واحد خلف دولتنا وقيادتنا، نواجه التحديات صفًا واحدًا، ونؤكد أن إرادة المصريين أقوى من أي محاولات للنيل من استقرار الوطن.”

وأضاف أن الدولة المصرية قدمت نموذجًا تاريخيًا في التنمية الشاملة وحماية الأمن القومي، وأن المصريين بالخارج بإقبالهم على التصويت يثبتون أنهم خط دفاع وطني ممتد خارج الحدود، ورسالتهم ستصل واضحة: لا صوت يعلو فوق صوت الوطن ووحدته خلف قيادته السياسية.