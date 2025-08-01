أستاذ علوم سياسية: مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن مصر دائما لا تخضع لأي إبتزازات تتم ضدها، مشيرا إلى أن بعض الجهات المعادية لديها رغبة في زعزعة الإستقرار، ومحاولة جر مصر للصراع الدائر في المنطقة.

وقال أحمد يوسف أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المقاومة الفلسطينية في غزة بقيادة حماس، اتخذت قرار المواجهة مع إسرائيل بنفسها، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم دخول أي دولة إقليمية في الحرب، بقرار منفرد.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، من المفاوضات لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الانسانية، وموقف مصر الرافض من التهجير.