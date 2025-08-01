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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية

الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة
الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة
محمود محسن

أكد الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أن مصر دائما لا تخضع لأي إبتزازات تتم ضدها، مشيرا إلى أن بعض الجهات المعادية لديها رغبة في زعزعة الإستقرار، ومحاولة جر مصر للصراع الدائر في المنطقة.

وقال  أحمد يوسف أحمد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن المقاومة الفلسطينية في غزة بقيادة حماس، اتخذت قرار المواجهة مع إسرائيل بنفسها، مؤكدا أنه لا يمكن أن يتم دخول أي دولة إقليمية في الحرب، بقرار منفرد. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن مصر عملت على تقديم الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، من المفاوضات لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الانسانية، وموقف مصر الرافض من التهجير.

أحمد يوسف أحمد المنطقة حماس مصر إسرائيل

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