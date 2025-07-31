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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صاج الكفتة في الفرن

صاج الكفتة
صاج الكفتة

يعد صاج الكفتة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها على مائدة السفرة حيث تتمتع بمذاق شهي ومميز.

نعرض لكم طريقة عمل صاج الكفتة في الفرن من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صاج الكفتة 

لحمة مفرومة

فلفل ألوان مفروم

بصل مفروم

ثوم مفروم

صلصة

بيضة

بقدونس مجفف

ملح 

فلفل اسود 

 بابريكا

 زيت زيتون

للوجه:

جبنة موتزاريلا مبشورة

طريقة عمل صاج الكفتة في الفرن

ضعي اللحم المفروم مع البصل والثوم في الكبة وضعي عليهم الصلصة والبيض والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبابريكا والزيت واخفقيهم جيدا واخيرا ضعي الفلفل الألوان واخلطيه يدويا.

ضعي الخليط في بايركس واخبزيه في الفرن حتى تمام الطهي.

أضيفي الموتزاريلا وادخليه مرة أخرى الفرن حتى ذوبان الجبنة واحمرار الوجه وتقدم الكفتة ساخنة.

صاج الكفتة طريقة عمل صاج الكفتة الكفتة الشيف عمر اسماعيل الكفتة بالموتزاريلا

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