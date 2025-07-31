من داخل مركز السيطرة.. محافظ دمياط يتابع إزالة حالة بناء بالمخالفة

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، أعمال إزالة حالة بناء بالمخالفة ، بمدينة كفر البطيخ.

حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

هذا وتمثلت المخالفة دور ثالث علوى تم بناؤه بدون ترخيص على مساحة ١٠٠ متر ، وقد تم إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفة.

فيما وقد شدد " الدكتور أيمن الشهابى " على التصدى وبكل حسم للمخالفات و إزالتها فى المهد ، مؤكدًا متابعته الدورية لهذا الملف.