مانشستر سيتي يخطط لضم نجم برشلونة مقابل 60 مليون يورو

دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في مفاوضات جادة لضم لاعب خط الوسط الإسباني فيرمين لوبيز، نجم نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني.

وأفاد التقرير بأن السيتي يستعد لتقديم عرض رسمي بقيمة 60 مليون يورو، بطلب مباشر من المدرب بيب جوارديولا، الذي يرى في اللاعب أحد أولوياته لتعزيز خط وسط الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويمتلك فيرمين، البالغ من العمر 22 عامًا، عقدًا مع برشلونة يمتد حتى صيف 2029، لكن مستقبله لا يزال غير واضح، خاصة في ظل تردده بين البقاء والمغادرة، حيث يرغب في النجاح مع النادي الكتالوني، لكنه لا يمانع خوض تجربة جديدة في حال استمرار التهميش داخل الفريق الأول.

وخاض فيرمين موسمًا مميزًا مع برشلونة خلال موسم 2024-2025، شارك خلاله في 46 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويذكر أن مانشستر سيتي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 71 نقطة، بينما توّج برشلونة بلقب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة، متفوقًا على ريال مدريد بفارق 4 نقاط.