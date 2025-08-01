حملات توعوية وتحفيز للجالية المصرية بألمانيا للمشاركة في انتخابات الشيوخ

قال ماجد سعد، رئيس المنظمة المصرية الألمانية، إن مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ربما لا تصل إلى مستوى الإقبال الذي شهدته الانتخابات الرئاسية، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدا بين أبناء الجالية، خاصة مع تصاعد جهود التوعية التي تبذلها السفارات والقنصليات عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف ماجد سعد خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد، أن أبناء الجالية يعيشون في مجتمعات ديمقراطية تدعم ثقافة المشاركة السياسية، وهو ما يضع عليهم مسؤولية أكبر في ممارسة هذا الحق، وليس الاكتفاء بالشعارات.

ووجه رسالة تحفيزية للمصريين في أوروبا قائلاً: “الديمقراطية ليست مجرد شعارات، بل ممارسة فعلية، ومن واجبنا أن نكون قدوة في المشاركة السياسية وأن نقدم نموذجا مشرفا في الخارج يعكس صورة مصر الحقيقية.”