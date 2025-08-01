طارق رسلان: مشاركة المصريين في انتخابات الشيوخ يعزز الاستقرار والتنمية

دعا اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، جموع المواطنين إلى المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا هامًا يرسّخ مبادئ المشاركة الشعبية ويُعزز مسيرة الاستقرار والتنمية.

واكد رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، بان المشاركة في الانتخابات التي بدء التصويت فيها اليوم للمصريين في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي واجب وطني ومسؤولية جماعية في بناء المستقبل وصياغة السياسات العامة التي تمس حياة المواطن اليومية.

وأضاف رسلان بان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت علي توفير المناخ الملائم الذي يضمن أعلى درجات الحرية والنزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتعبير عن إرادتهم بحرية تامة في بيئة ديمقراطية شفافة داخل صناديق الاقتراع .

وبين طارق رسلان أن الإقبال الشعبي على التصويت يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم، ويعزز من ثقة المجتمع الدولي في التجربة الديمقراطية الوطنية، ويؤكد أن المصريين على وعي تام بأهمية المشاركة في كل استحقاق انتخابي.