إقبال المصريين بالأردن على لجان انتخابات مجلس الشيوخ في عمان

قالت آية السيد مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في الأردن، إنّ القنصلية المصرية في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، تشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث جرى فتح صناديق الاقتراع في الساعة التاسعة صباحًا، بحضور السفير المصري الذي أدلى بصوته، وسط تنظيم دقيق واستعدادات واضحة لتيسير العملية الانتخابية.

وأضافت خلال تصريحات مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القنصلية العامة في محافظة العقبة جنوب الأردن تشهد أيضًا إقبالًا ملحوظًا من المصريين القاطنين في محافظات الجنوب مثل الكرك والطفيلة والعقبة، متوقعةً زيادة أعداد المشاركين خلال ساعات الظهيرة.

وأكدت أن السفارة تقدم الدعم اللازم، خصوصًا لكبار السن، من خلال تسهيل دخولهم إلى قاعة الاقتراع وتوفير المساعدة في التنقل.

وتابعت، أنّ الاستعدادات في السفارة المصرية واضحة وجاهزة لاستقبال المواطنين طوال اليوم، مشيرةً إلى أن مشاركة المصريين في الخارج في هذه الانتخابات تأتي في إطار حرصهم على ممارسة حقوقهم السياسية، رغم تواجدهم في مناطق متفرقة داخل الأردن.