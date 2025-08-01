قنصل مصر بنيويورك: متوقع زيادة الإقبال على التصويت بانتخابات الشيوخ فى ساعة الظهيرة

قالت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام فى نيويورك، أن العملية الإنتخابية لمجلس الشيوخ تسير بسلاسة ويسر، مشيرًا إلى أن اليوم الجمعة هو يوم عمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» قائلًة: « من المنتظر أن يتزايد الإقبال على التصويت بدءًا من الساعة الثانية عشر فى ساعة الراحة من المتوقع أن تزداد الأعداد فى ذلك التوقيت».

وتابعت: «نتبع إجراءات اللجنة العليا الوطنية، وتواجد كامل طاقم القنصلية لتيسير الأمور، كما أن الدعوة للإنتخابات تم نشرها على كافة مواقع التواصل الإجتماعي سواء الرسمية الخاصة بالقنصلية ووزارة الخارجية والهجرة».

وأكملت: « التصويت واجب وطني وهو حق دستوري، ولكنه فى المقام الأول واجب وطني خاصة فى ظل تلك الظروف التي تمر بها المنطقة، والجالية المصرية فى كل أنحاء العالم هى إمتداد للشعب المصري فى الداخل، والواجب الوطني لا يتغير إيًا ما كان تغير الجغرافيا».