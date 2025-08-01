سفير مصر في اليونان: مشاركة المصريين في التصويت تعكس وعيهم الوطني

قال السفير عمر عامر، سفير مصر لدى اليونان، إن اليوم الأول من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ شهد إقبالًا ملحوظًا من أبناء الجالية المصرية في أثينا، على الرغم من تزامنه مع يوم عمل رسمي في اليونان.

وأضاف السفير، في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن السفارة لاحظت حرصًا لافتًا من المواطنين على التوافد للإدلاء بأصواتهم، متوقعًا زيادة الإقبال في اليوم التالي، نظرًا لأنه يوم عطلة رسمية سيوفر فرصة أكبر للمشاركة، خاصة وأن اللجنة الانتخابية الوحيدة مقرها داخل السفارة المصرية في العاصمة أثينا.

وأوضح عامر أن السفارة المصرية اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لتيسير عملية التصويت، مشيرًا إلى أن التحضيرات بدأت منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي وفرت الدعم الفني اللازم، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية وقاعدة بيانات الناخبين.

وأكد أن العملية الانتخابية جرت بسلاسة، دون أي معوقات تذكر، لافتًا إلى أن إجراءات تسجيل البيانات والتحقق من هوية الناخبين تمت في دقائق معدودة، مما ساهم في إتمام عملية التصويت بسهولة ويسر.

وأشار السفير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البعثة المصرية في اليونان والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم عقد اجتماع عبر تقنية "زوم" خلال اليوم الانتخابي الأول، جمع بين رؤساء اللجان الفرعية في الخارج ورئيس الهيئة المستشار حازم بدوي، للاستماع إلى الملاحظات وضمان تيسير العملية.

وأشاد عامر بهذا التنسيق، مؤكدًا أنه ساهم في ضمان سير الانتخابات بمستوى رفيع من التنظيم والشفافية.

وعن وعي الجالية المصرية في اليونان بأهمية المشاركة، قال السفير إن السفارة حرصت منذ البداية على تعزيز التواصل مع المواطنين لتعريفهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن المواطنين لديهم إدراك عميق بالواجب الوطني المتمثل في المشاركة في العملية الانتخابية، وأنهم حريصون دومًا على التفاعل مع القضايا الوطنية.