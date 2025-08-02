رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو ٢٠٢٥، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين في الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم خلال الفترة المشار إليها الاستجابة لنحو ١١٩٠ استغاثة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الواتساب.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور ٢٣٨ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار ٥٦ قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إلى جانب إصدار ٤٣ قراراً من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة.

وأضاف "المصري" أن مجهودات اللجنة خلال شهر يوليو الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ ٧٣ حالة للعلاج بالجامانايف، مع توفير الأدوية لـ ١٠٧ حالات، تم رصدها والتعامل معها، بالاضافة الى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٦٦ حالة وتأهيلهم لاستخدامها.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم أيضاً ضمن مجهودات شهر يوليو إجراء الكشف على ٣٧٧٦ مواطناً ضمن قوافل طبية أطلقتها اللجنة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.

