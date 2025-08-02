إصابة 4 أشخاص بينهم طفلان في تصادم دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

أصُيب 4 أشخاص بينهم طفلان، منذ قليل، في حادث مروري بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الفرافرة المركزي.



تبين تصادم دراجتين ناريتين بقرية 13 التابعة لمركز الفرافرة أسفر عن إصابة " سلامة إبراهيم أبو عرب، 29عامًا، مقيم القرية 13 بالفرافرة، ابراهيم محمد خضر، 35 عامًا ومقيم قرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة، السيد جمعة محمد، 12 عامًا، ومقيم قرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة، أحمد ابراهيم محمد، 7 أعوام، ومقيم قرية أبو بكر التابعة لمركز الفرافرة.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي ذات السياق أصيب طفل، سقط من على دراجة نارية، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب لمستشفى الخارجة التخصصي.

وتبين إصابة زين أحمد إسماعيل، 3 أعوام، مقيم بمنطقة المعهد الديني بمدينة الخارجة إثر سقوطه من دراجة نارية مما أسفر عن كسور بالفخذ والقدم وجرى نقله لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وجرى وضعه داخل بنطلون جبس لإصابته في منطقة القدم بكسور لإثر سقوطه من الدراجة النارية.

تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.