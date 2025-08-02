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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء لطرد النكد والحسد من المنزل.. 10 كلمات تبعد عنك المشاكل والهم والكرب

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

دعاء لطرد النكد من المنزل.. يعد واحدًا من الأدعية التي يبحث عنها الكثير عبر محرك البحث العالمي جوجل، حيث يعاني الكثير فى منزله من مشاكل وخلافات وغضب على أبسط الأمور، ربما قد يكون هذا بسبب عين أو حسد، مع كثرة ضغوط الحياة ومشاغلها.

يتعرض الشخص لنوبات من الحزن تُفقده لذة الاستمتاع بالحياة، ويتعرض الكثير للمشاكل والنكد مع أسرته فيبحثون عن دعاء لطرد النكد من المنزل، لما يتعرضون له من ضيق فى الصدر ومشقة وتعب فى الحياة، فلا يجدون ملجأ سوى التوجه إلى الله بـ دعاء لطرد النكد من المنزل، لذلك علينا أن نحسن الظن به ولا نيأس ولا نقنط من رحمته، لذا يقدم موقع “صدى البلد” دعاء لطرد النكد من المنزل.

دعاء لطرد النكد من المنزل

حصنت نفسي وأهلي ومالي وزوجي وذريتي بالله الحي القيوم.

بسم الله أرقي داري اللهم ارزقني البركة فيه ووسع لي في داري واحفظ بيتي من كل عين حاقد وعين حاسد ومن كيد الكائدين.

دعاء لطرد النكد من المنزل مكتوب

اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، حتى لا يخامر خاطري وأوهامي غبار الخوف من غيرك، ولا يشغلني أثر الرجاء من سواك، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله.

بسم الله على نفسي، بسم الله على أهلي، بسم الله على مالي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربّي، بسم الله الرحمن الرحيم رفيقي، والرحيم يحرسني من كل شيء يلمزني. 

اللهم بارك لي فيما رزقتني، واصرف عنّي شر الأشرار، وكيد الفجّار، وطوارق الليل والنهار.

طريقة تحصين البيت من الحسد والعين

تأتي بوعاء كبير فيه ماء وتقربه لفمك وتقرأ فيهما الآيات القرآنية ثم تنفخ في الماء ثلاث مرات مع أثر ريق خفيف بعد قراءة كل آية، وبعد الانتهاء من قراءة الآيات تقوم بأخذ الماء ووضعه في رشاش الماء ورش المنزل به، وتكرار هذا الأمر قدر استطاعتك كل يوم أو يوما بعد يوم، حتى تطرد العين والحسد والسحر والشياطين من بيتك.

1- الفاتحة

2- سورة الفلق

3- سورة الناس

4- سورة الإخلاص

5- آية الكرسي

6- آخر آيتين من سورة

البقرة: عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ}.

دعاء لطرد النكد والحزن من البيت

"اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلي من تكلني، إلي غريب يتجهمني؟، أم إلي قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليا فلا أبالى، ولكن رحمتك هي أوسع لي”.

"اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماضِ في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

”اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أن ترحمني فارحمني رحمة تغني بها عن رحمة من سواك”.

دعاء لطرد الهم والغم من المنزل مستجاب فورا

«اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ».

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ بأنَّ لَكَ الحمدُ لا إلَهَ إلَّا أنتَ المنَّانُ بديعُ السَّمواتِ والأرضِ يا ذا الجلالِ والإِكرامِ يا حيُّ يا قيُّومُ».

«اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن جَهدِ البلاءِ ودَرَكِ الشَّقاءِ وسوءِ القضاءِ وشَماتةِ الأعداءِ».

دعاء لطرد النكد من المنزل دعاء لطرد النكد من المنزل مكتوب طريقة تحصين البيت من الحسد والعين دعاء لطرد النكد والحزن من البيت دعاء لطرد الهم والغم من المنزل مستجاب فورا

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