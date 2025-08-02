13 لجنة تبدأ عمليات الفرز بانتخابات الشيوخ للمصريين بالخارج

قال كريم كمال، مراسل قناة «إكسترا نيوز»، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل جهودها في متابعة عملية التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج، والتي تجري في 117 دولة من خلال 136 لجنة فرعية.

أوضح أن المؤتمرات الصحفية التي تنظمها الهيئة، بإشراف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية، ترصد الوضع أولًا بأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع القنصليات والسفراء، للتأكد من سير العملية بشكل سلس ودون معوقات.

بدء أعمال الفرز

أضاف كريم كمال، خلال بث مباشر من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أن المؤتمر الصحفي الأخير الذي عُقد منذ نحو ساعة، كشف عن إغلاق 13 لجنة فرعية وبدء أعمال الفرز بها، بينما من المقرر أن تفتتح لجنة لوس أنجلوس أبوابها في السابعة مساء بتوقيت الولايات المتحدة.

أشار إلى أن العملية الانتخابية في هذه الدول تحظى بتأمين إلكتروني كامل عبر تقنيات الأمن السيبراني، إلى جانب التسهيلات المقدمة من الجهات الأمنية المحلية بالتعاون مع السفارات المصرية، لتيسير التصويت على المصريين في الخارج.

وأكد مراسل «إكسترا نيوز» أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد ثلاثة مؤتمرات يوميًا لمتابعة العملية الانتخابية بالخارج: في الصباح للإعلان عن فتح اللجان، ثم مؤتمر قبل ساعة الراحة، وأخيرًا مؤتمر قبيل إغلاق اللجان في التاسعة مساء.

كما لفت إلى وجود اهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام الدولية التي تتابع المؤتمرات وتغطي سير التصويت في مختلف البلدان، إلى جانب تقارير عن تأمين المقار الانتخابية وتسهيل وصول الناخبين، خاصة مع بُعد المسافات في بعض الأقاليم. وختم بأن المواطنين بالخارج يدلون بأصواتهم باستخدام جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي بسهولة ودون تأخير يُذكر.