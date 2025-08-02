قافلة طبية مجانية بقرية أم الرضا لعلاج 2000 مواطن في دمياط



تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال القوافل التى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص، تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها يومى الأربعاء والخميس من الأسبوع الماضي، ضمن خطة شهر أغسطس الجارى ، بقرية أم الرضا بمركز كفر البطيخ

حيث تضمنت القافلة ١٠ عيادات تخصصية متنقلة " الباطنة ، الأطفال، العظام ، الجراحة العامة ، المسالك البولية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الفم والأسنان والجلدية " ، وتردد عليها ١٨٥٤ مواطن تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، حيث تم تحويل حالتين لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات و استصدار قرارات للعلاج على نفقة الدولة لحالتين ، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٦٢حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ٥ حالات بالأشعة و ٣٦ حالة أخرى بالسونار و إجراء ٥٣١ تحليل بمعمل الدم و ٤٥ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١٥٨ مواطن..