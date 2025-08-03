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يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يورد منتجاته لمطاعم كبرى.. ضبط 2 طن منتجات دواجن فاسدة بمحل في الخانكة

وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية
وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية
إبراهيم الهواري

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على المنشآت الغذائية بمدينة الخانكة، أسفرت عن ضبط محل غير مرخص لبيع منتجات الدواجن، يقوم بتوريد منتجاته لمطاعم كبرى وسلاسل هايبر، رغم وجود تغيرات ظاهرة في خواصها الطبيعية وافتقاره لأدنى الاشتراطات الصحية.


وجاءت الحملة في إطار توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وذلك في ضوء الجولات التمشيطية التي تقوم بها المديرية لمراقبة الأسواق والتأكد من وصول غذاء آمن للمستهلك.


وخلال الحملة تم ضبط نحو طنين من منتجات الدواجن المتداولة بطريقة غير صحية، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وسحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى معامل بنها المركزية لفحصها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر بالمخالفات، وجارٍ عرض الواقعة على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.


وأكد فريق التفتيش أن المحل يدار دون ترخيص، ويعاني من نقص شديد في الاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرا داهما على الصحة العامة ويستلزم إيقاف النشاط لحين توفيق الأوضاع وفقًا للوائح المعتمدة. 

وقد شملت التوصيات الصادرة غلق المحل فورًا حفاظًا على صحة المواطنين.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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