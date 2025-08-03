الفرق بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة.. تفاصيل

تحدث عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي، عن الفرق بين نظام البكالوريا والنظام التقليدي للثانوية العامة، قائلا: نظام البكالوريا يستهدف التخفيف عن أولياء الأمور والطلاب، بالإضافة إلى تقليل رعب الثانوية العامة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الثانوية العامة كانت تمثل رعب وقلق للطلاب وأولياء الأمور، ولذلك جاء نظام البكالوريا لتخفيف تلك الأمور.

وشدد على أن مناهج البكالوريا ترتكز على الكيف وليس الكم، على عكس الثانوية العامة، متابعا: المواد التي سيدرسها الطلاب في نظام البكالوريا يرتكز على الكيف والتكامل بين العلوم.

ولفت إلى أن نظام البكالوريا يعتمد على التكامل بين التخصصات والعلوم المختلفة، منوها بأن المناهج تهتم بتحويل الطالب من الحفظ والتلقين إلى الابتكار والتفكير والتحليل.