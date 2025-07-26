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عدد المواد والمسارات ونظام الامتحانات في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة للطلاب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عدد المواد والمسارات ونظام الامتحانات في البكالوريا المصرية .. تفاصيل هامة للطلاب

البكالوريا المصرية
البكالوريا المصرية
ياسمين بدوي

عدد المواد في البكالوريا المصرية ، مازال بعض الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عنه بالتزامن مع صدور قرار ببدء تطبيق البكالوريا المصرية من العام القادم على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي 

من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الطالب في البكالوريا المصرية ، يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط،

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تظل هناك 4 مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.

مواد الصف الأول الثانوي الأساسية

- اللغة العربية 
-التاريخ المصري
- الرياضيات
-العلوم المتكاملة
-الفلسفة والمنطق
-اللغة الأجنبية الأولى

-مواد خارج المجموع : التربية الدينية + اللغة الأجنبية الثانية + البرمجة وعلوم الحاسب

مواد الصف الثاني الثانوي الأساسية

- اللغة العربية 
-التاريخ المصري
- اللغة الأجنبية الأولى

المواد التخصصية التي يختار منها الطالب مادة واحدة :
-الطب وعلوم الحياة : الرياضيات او الفيزياء 
-الهندسة علوم الحاسب : الكيمياء أو البرمجة
-الأعمال : المحاسبة أو إدارة الأعمال 
-الأداب والفنون : علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية


مواد الصف الثالث الثانوي

التربية الدينية : النجاح فيها من 70 %

المواد التخصصية :

الطب وعلوم الحياة : الاحياء مستوى متقدم
الهندسة وعلوم الحاسب : الرياضيات مستوى متقدم
الأعمال : الاقتصاد مستوى متقدم
الأداب والفنون : جغرافيا مستوى متقدم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفلسفة الأساسية لنظام البكالوريا المصرية ، تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام “الفرصة الواحدة” في نظام الثانوية العامة الحالي ، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملة توعوية حول "شهادة البكالوريا المصرية".

وفي هذا الإطار نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فيديو توضيحي مبسط حول أبرز ملامح منظومة البكالوريا المصرية ، التي سيبدأ تطبيقها اختياريا مع نظام الثانوية العامة على طلاب الصف الاول الثانوي بداية من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أسئلة وإجابات قدمت خلالها وزارة التربية والتعليم شرحا وافيا عن البكالوريا المصرية .

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ما هي المسارات المتاحة في نظام البكالوريا المصرية وهل يمكن التحويل بينها ؟

 

المسارات المتاحة في البكالوريا المصرية هي : ( الهندسة وعلوم الحاسب - الطب وعلوم الحياة - الاداب والفنون - الأعمال ) ، ويجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته بعد انتهاء المسار الأساسي

ما هو نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية ؟

الامتحانات في البكالوريا المصرية عبارة عن فرصتين في كل عام دراسي ، موعدها في مايو ويوليو للصف الثاني الثانوي ، و في يونيو وأغسطس في الصف الثالث الثانوي

ويجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد بدون تقديم أو تأخير ، ويسمح بالحصول على فرصة أخرى للامتحان

ما هي رسوم دخول الامتحان في نظام البكالوريا المصرية ؟

دخول الامتحان في البكالوريا المصرية مجاناً للمرة الأولى ، وبعد ذلك بمقابل لمحاولة الامتحان الثانية “حد أقصى 200 جنيه رسم امتحان”

كيف يتم حساب المجموع في نظام البكالوريا المصرية ؟

تحتسب درجة كل مادة من (مواد البكالوريا الستة) من 100 درجة ، أما المجموع النهائي للطالب فيتحدد بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة

ما مزايا نظام المحاولات المتعددة في البكالوريا المصرية ؟

تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها ، ويتم رصد الدرجة الأعلى في هذه المحاولة

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