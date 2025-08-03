منتخب 20 سنة يستقر على قائمة مواجهة الأهلي اليوم

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني تحت 20 سنة بقيادة الكابتن أسامة نبيه المدير الفني على قائمة لقاء الفريق الأول للأهلي وديا الساعة السادسة مساء اليوم باستاد السلام، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس العالم تحت 20 سنة.



وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: عبد منعم تامر واحمد وهب فى حراسة المرمي ؛ ومحمد عوض ومحمد ابراهيم واحمد عابدين وبوستنجي ومعتز محمد ومهاب سامي ومؤمن شريف وكاباكا ومحمد السيد ومروان محمود وسيف سفاجا واحمد حيد ومحمد عبدالله وعمر معوض وعمر خضر وعلي ايهاب وحامد عبدالله ومحمود صلاح وياسين عاطف ومحمد هيثم وادهم كريم وايمن امير.

وكان المنتخب الوطني تحت 20 سنة قد فاز أمس على الفريق الأول للاتصالات بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما بملعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.