انطلاق صالون ماسبيرو الثقافي من استديو أحمد زويل الأسبوع القادم

حظي إطلاق اسم العالم الكبير الدكتور أحمد زويل علي استديو 45 بالإذاعة المصرية بتغطية صحفية واسعة من وكالات أنباء وصحف ومواقع بالعربية والإنجليزية والفرنسية ، وقد أبرز موقع (روسيا اليوم) الخبر تحت عنوان (مصر تكرم اسم أحمد زويل وتطلق مبادرة جديدة في ذكراه).

أشاد الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام برد الفعل الإيجابي لدي النخب المصرية والعربية إزاء تكريم ماسبيرو لاسم الدكتور زويل في ذكري رحيله التاسعة ، والتي تواصلت عبر اتصالات عديدة من داخل مصر وخارجها.

وأعلن رئيس الوطنية للإعلام انطلاق فعاليات (صالون ماسبيرو الثقافي) من استديو أحمد زويل بمبني الإذاعة والتليفزيون الأسبوع المقبل .