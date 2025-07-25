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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس جامعة زويل: استخسار المجموع في بعض التخصصات تفكير عقيم

الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس جامعة زويل
الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس جامعة زويل
علي مكي

قال الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس جامعة زويل، إن فكرة "استخسار" المجموع المرتفع في الالتحاق ببعض التخصصات العلمية أو الجامعات التكنولوجية، هي نوع من التفكير العقيم، الذي لا يوجد إلا في بعض المجتمعات.

وأشار، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إلى أن المعايير العالمية في اختيار المسارات التعليمية تختلف تمامًا، حيث تركز على الموهبة الحقيقية للطالب، ومدى شغفه بالتخصص الذي يرغب في دراسته، إلى جانب النظر إلى مستقبل المجال خلال السنوات القادمة، وليس فقط تقييمه من منظور آني أو اجتماعي.


وتابع، أنّ بناء المسار الأكاديمي للطالب يجب أن يتم وفق رؤية طويلة المدى، تأخذ في الاعتبار مدى استدامة المجال الذي سيدرسه، ومدى الحاجة إليه في سوق العمل خلال الـ 15 إلى 20 سنة القادمة.

وأوضح، أن خريج الجامعة هو في الأساس منتج يجب أن يكون معدًا جيدًا ليكون مؤثرًا في مجتمعه وناجحًا في حياته المهنية، وبالتالي فإن اختيار التخصص لا يجب أن يكون عشوائيًا أو تقليديًا، بل ينبغي أن يكون قائمًا على أسس علمية وموضوعية.


 

جامعة زويل الطلاب خالد أبو بكر

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