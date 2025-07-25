رئيس جامعة زويل: استخسار المجموع في بعض التخصصات تفكير عقيم

قال الدكتور إبراهيم الشربيني رئيس جامعة زويل، إن فكرة "استخسار" المجموع المرتفع في الالتحاق ببعض التخصصات العلمية أو الجامعات التكنولوجية، هي نوع من التفكير العقيم، الذي لا يوجد إلا في بعض المجتمعات.

وأشار، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، إلى أن المعايير العالمية في اختيار المسارات التعليمية تختلف تمامًا، حيث تركز على الموهبة الحقيقية للطالب، ومدى شغفه بالتخصص الذي يرغب في دراسته، إلى جانب النظر إلى مستقبل المجال خلال السنوات القادمة، وليس فقط تقييمه من منظور آني أو اجتماعي.



وتابع، أنّ بناء المسار الأكاديمي للطالب يجب أن يتم وفق رؤية طويلة المدى، تأخذ في الاعتبار مدى استدامة المجال الذي سيدرسه، ومدى الحاجة إليه في سوق العمل خلال الـ 15 إلى 20 سنة القادمة.

وأوضح، أن خريج الجامعة هو في الأساس منتج يجب أن يكون معدًا جيدًا ليكون مؤثرًا في مجتمعه وناجحًا في حياته المهنية، وبالتالي فإن اختيار التخصص لا يجب أن يكون عشوائيًا أو تقليديًا، بل ينبغي أن يكون قائمًا على أسس علمية وموضوعية.



