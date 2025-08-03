هل يشهد أغسطس موجة حارة ساخنة؟.. مفاجآة من الأرصاد

بعد موجة حارة صعبة شهدها شهر يوليو، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال شهر أغسطس على غير العادة، لتتحسن الأجواء نسبياً خاصة في ظل تخوف الكثير من ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس تحديداً باعتباره أصعب شهور الصيف حرارةً.

مفاجآة في طقس الأسبوع

هيئة الأرصاد زفت بشرى سارة للمواطنين حول حالة الطقس في أغسطس، وأكدت استمرار التحسن النسبي في أحوال الطقس خلال الأسبوع الجاري، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد، بما يشمل القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد

طقس اليوم الأحد حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما في الليل فيسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية.

سبب تحسن الأحوال الجوية

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض في درجات الحرارة يرجع إلى امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع كتلة هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا، مما يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات النهار، وظهور سحب خفيفة تساعد في تقليل تأثير أشعة الشمس.

حالة الطقس في اغسطس

ارتفاع نسبة الرطوبة

ورغم هذا التحسن، أشارت إلى أن معدلات الرطوبة ما زالت مرتفعة، حيث تتجاوز نسبة 90% وتصل إلى 95% في بعض المناطق الساحلية، مما يؤدي إلى شعور أعلى بدرجات الحرارة الفعلية، خاصة في فترات الليل التي تهدأ فيها حركة الرياح، وهو ما يزيد الإحساس بالخنقة في الأماكن المغلقة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

القاهرة 34 24

6 اكتوبر 35 23.

بنها 34 24.

دمنهور 33 24.

وادى النطرون 34 23.

كفر الشيخ 33 23.

المنصورة 34 24.

الزقازيق 34 24.

شبين الكوم 33 23.

طنطا 33 23.

دمياط 32 25.

بورسعيد 32 26.

الاسماعيلية 35 24.

السويس 35 24.

العريش 33 24.

رفح 32 23.

رأس سدر 37 25.

نخل 35 19.

كاترين 32 18.

الطور 35 29.

طابا 34 23.

شرم الشيخ 37 29.

الاسكندرية 31 23.

العلمين 30 22.

مطروح 30 25.

السلوم 32 22.

سيوة 34 22.

رأس غارب 36 28.

الغردقة 38 29.

سفاجا 37 29.

مرسى علم 37 30.

شلاتين 37 30.

حلايب 34 30

أبو رماد 35 29.

رأس حدربة 33 29.

الفيوم 35 24.

بني سويف 35 24.

المنيا 36 24.

أسيوط 36 25.

سوهاج 38 27.

قنا 39 28.

الأقصر 40 28.

أسوان 41 29.

الوادى الجديد 39 28.

أبوسمبل 40 27.