وزير الرياضة يبحث مع رئيس الاتحاد الدولي لليد ترتيبات استضافة مونديال الناشئين بمصر

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المنظمة للبطولة لمتابعة التحضيرات النهائية الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد، المقرر إقامتها خلال الفترة من 6 إلى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم.

وتناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالترتيبات التنظيمية واللوجستية الخاصة ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد، مع التأكيد على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، وتكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لضمان خروج البطولة بالشكل اللائق الذي يعكس مكانة مصر وريادتها على الساحة الرياضية الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، حريصة على تنظيم بطولة استثنائية تظهر القدرات التنظيمية والفنية واللوجستية التي تمتلكها مصر، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تسير وفق المخطط الزمني المحدد، ووفقًا لأعلى معايير الجودة والأمان.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن استضافة مصر لهذه البطولة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى لدعم مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية، وتأكيد ثقة الاتحادات الدولية في قدرة الدولة المصرية على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية باحترافية.

من جانبه، أعرب الدكتور حسن مصطفى عن ثقته في قدرة مصر على تنظيم البطولة بأعلى مستوى من الاحترافية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا عالميًا في تنظيم البطولات الكبرى، ومشيدًا بالتعاون المثمر بين الاتحاد الدولي لكرة اليد والوزارة والاتحاد المصري.

وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف المتابعة اليومية خلال الأيام المقبلة، لضمان تذليل أية عقبات قد تواجه سير العمل، وتوحيد الجهود بين جميع الفرق التنفيذية لإنجاح البطولة وخروجها في أفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن تُقام منافسات البطولة في ثلاث صالات متميزة، تشمل الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وصالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعكس جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة أكبر الأحداث الدولية.