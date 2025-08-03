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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إعادة سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل.. تفاصيل

سلحفاة بحرية
سلحفاة بحرية

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بحماية الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجى ، تمكنت وزارة البيئة من خلال محمية أشتوم الجميل ببورسعيد من إعادة سلحفاة بحرية إلى بيئتها الطبيعية وتم إطلاقها بالبحر المتوسط داخل المحمية.

وكانت منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء قد تلقت  رسالة من إحدى السيدات أفادت بوجود سلحفاة بحرية بحوزتها عثرت عليها  بأحد شواطئ البحر المتوسط بإحدى المحافظات الساحلية، وكانت بحالة صحية سيئة نتيجة التلوث البلاستيكى وقد قدمت لها الرعاية حتى أصبحت بحالة صحية جيدة فقامت بتسليمها لمسئولى وزارة البيئة لإعادة إطلاقها فى بيئتها الطبيعية مرة أخرى .

وفور تلقى وزارة البيئة البلاغ تواصلت أجهزة الوزارة مع السيدة وقامت باستلام السلحفاة وتم  رعايتها بوحدة الحياة البرية بجهاز شئون البيئة و مركز اشتوم الجميل لإنقاذ السلاحف البحرية، حيت تم فحصها ،وتبين انها بحالة صحية جيدة وهي من نوع ذات الرأس الكبير والمهددة بخطر الانقراض و صغيرة فى السن وقد تم اخذ كل القياسات العلمية الخاصة بها ووضعها تحت الملاحظة.

وأعربت الدكتورة منال عوض عن بالغ تقديرها للسيدة التى قامت برعاية السلحفاة ، مؤكدةً أن مثل هذا السلوك يعكس وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجى ، وتهيب الوزيرة بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات التى تستدعى تدخل سريع من أجهزة وزارة البيئة لحماية الحياة الطبيعية.

الحياة الطبيعية والتنوع البيولوجى سلحفاة بحرية بيئتها الطبيعية أشتوم الجميل صحية سيئة

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