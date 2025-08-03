وزير الثقافة يتوجه بأسمى آيات الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها ودعمها لجائزة الدولة للمبدع الصغير

توجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خالص الشكر والتقدير إلى السيدة الفاضلة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية، على دعمها المتواصل ورعايتها الكريمة لجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي تُعد إحدى المبادرات الوطنية الرائدة في اكتشاف ورعاية النشء الموهوب في مختلف مجالات الإبداع.

وأكد وزير الثقافة أن رعاية السيدة انتصار السيسي للجائزة منذ انطلاقها تعكس إيمان القيادة السياسية العميق بأهمية الاستثمار في العقول الصغيرة، ودعم جيل جديد من المبدعين القادرين على حمل راية المستقبل، مشيرًا إلى أن كلماتها المُحفّزة للأطفال الفائزين تُجسد حرص الدولة على تقديم كل أوجه الدعم والتشجيع للموهوبين.

وأعرب وزير الثقافة عن امتنانه لحرص السيدة انتصار السيسي على تقديم التهنئة للفائزين، وتشجيعهم بكلمات مُلهمة تعكس اهتمامًا عميقًا بالمستقبل الثقافي لمصر، ودعمًا صادقًا للطاقات الصغيرة التي تمثل أمل الوطن وغده المشرق.

وأضاف الدكتور هنو أن وزارة الثقافة ستواصل، من خلال هذه الجائزة، فتح الآفاق أمام الأطفال والنشء للتعبير عن إبداعاتهم، وتشجيعهم على التميز، انطلاقًا من دورها في بناء الوعي وتشكيل وجدان الأجيال القادمة، وترسيخ القيم الثقافية والفنية في المجتمع منذ سن مبكرة.