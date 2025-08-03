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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هنيدي يعلق على أزمة مشاهير التيكتوك: الشتايم بقت بتعجب شرائح كبيرة من الناس

محمد هنيدي
محمد هنيدي
تقى الجيزاوي

علق الفنان محمد هنيدي على أزمة مشاهير التيكتوك الذى أثارت ضجة خلال الفترة الماضية وتم القبض على عدد كبير منهم.

وكتب محمد هنيدي تعليقا على لايف للإعلامي محمود سعد ، جاء فيه: " محمود حبيبي المشكلة مش الذوق العام ولا فكرة تدخل الدولة، المشكلة أعمق بكتير، وهي إن نوع معين من المحتوى "الشعبوي"، اللي فيه حوار شعبي، شوية شتيمة، شوية إيحاءات جنسية، بقى بيعجب شرائح كبيرة جدًا من الناس

بصراحة حتى إحنا ممكن نوقف ونتفرج كفضول، الناس دي بقت مصدر جذب أكتر من السينما والتليفزيون، ومع كل لايك ومشاهدة بيطلع ناس تانية تسيب شغلها وتقول أنا كمان هعمل ده، في الأول بيبدأ لايف بسيط، ومع الوقت ومع قلة الفلوس الناس دي تبدأ تزود في الانحدار علشان تجيب مشاهدات، والكارثة.. الجمهور موجود. 


وعن شهرة نجوم التيكتوك ، قال هنيدي: تيك توك بقى المنصة الأولى في الشرق الأوسط ومصر، لو نزلت مول هتلاقي 70% من الناس عارفين التيكتوكرز واحد واحد، بقى عندنا نجوم بيعملوا إعلانات، وبيتكرموا، وبيتصوروا في كل مهرجان، النتيجة؟ العقل الجمعي للمجتمع بيتغيّر، الجيل الجديد بقى شايف إن ده هو "الصح"، وده هو النجاح. 
واختتم محمد هنيدي تعليقه: ناس كتير، رغم إنها مش قادرة تعمل زيه، لكن بتحس بإحباط، واحد بيشقى 12 ساعة والتاني بيشتم أهله وبيقول لفظ خارج بيكسب أكتر منه بـ 10 مرات، أنا مش مع المنع، بس صعب ننفي إن في خلل كبير، خلل بيمسّ العقول، والوعي، وشكل المجتمع نفسه، التأثير حقيقي، وخطر جدًا على أجيال كاملة.

محمد هنيدي محمود سعد أزمة مشاهير التيكتوك

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