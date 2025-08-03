وزير الخارجية يتوجه إلى كامبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (٢+٢)

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأحد إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (٢+٢) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في جمهورية أوغندا الشقيقة، وذلك بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (٢+٢) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر ٢٠٢٤.

ويلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع عدد من كبار المسئولين الأوغنديين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

إطار تعزيز آليات التنسيق والتشاور الاستراتيجي بين الدول، تأتي مشاورات (2+2) كأحد النماذج الفاعلة التي تجمع بين وزيري الخارجية والدفاع من كلا الجانبين، بما يتيح نقاشًا متكاملًا حول مختلف القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك. وتهدف هذه الآلية إلى توحيد الرؤى وتنسيق المواقف بشأن الملفات الإقليمية والدولية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية والدبلوماسية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.