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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية

الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
إسلام مقلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بحضور الدكتور حسام الدين مصطفي رئيس اللجنة البارالمبية المصرية فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 20 أكتوبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

وخلال كلمته، أعرب وزير الشباب والرياضة عن فخره باستضافة مصر لهذا الحدث العالمي، الذي يعد أولى البطولات المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية “لوس أنجلوس 2028”

واضاف نحتفل اليوم بالإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية المؤهلة لبارالمبياد لوس أنجلوس، ونشكر الاتحاد الدولي على ثقته في مصر وقدرتها التنظيمية، وهو ما يؤكد أن مصر باتت وجهة رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية العالمية."

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تولي أهمية كبرى للرياضة بوصفها أداة فاعلة في تمكين الشباب وتكريس مفاهيم التميز والاندماج والمواطنة، مشيراً إلى أن الرياضات البارالمبية تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية باعتبارها نموذجًا ملهمًا للتحدي والإرادة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير إلى الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به اللجنة من خلال تنظيم البطولات وتحقيق الإنجازات، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والفني للاعبين البارالمبيين.

من جانبها أعربت السيدة سيفارا، ممثلة رفع الأثقال باللجنة البارالمبية الدولية، عن سعادتها الكبيرة بتنظيم البطولة في مصر، وقالت:"نشكر وزير الشباب والرياضة والدولة المصرية واللجنة البارالمبية المصرية على هذا التنظيم المتميز. البطولة ستشهد مشاركة أكثر من ٧٠ دولة وأكثر من ١٠٠٠ لاعب ولاعبة، وهو رقم يعكس حجم الزخم العالمي لهذا الحدث."

واضافت سيفارا أن هذا البطولة هي الأكبر في تاريخ رفع الأثقال البارالمبي بمشاركة  أكثر من ١٢٠٠ فرد ما بين لاعبين وأجهزة فنية.

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