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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولى: الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير لسير العملية الانتخابية في مناخ آمن

مدبولي بدلي بصوته
مدبولي بدلي بصوته
كتب محمود مطاوع

أدلى صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بلجنته الانتخابية في المدرسة المصرية اليابانية، بمدينة الشيخ زايد، بمحافظة الجيزة.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا الدكتور مصطفى مدبولي جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري، للمُشاركة الفاعلة والجادة في هذا الاستحقاق الوطني المهم، باعتباره حقاً دستورياً وواجباً وطنياً، للإسهام بصورة إيجابية في صياغة مستقبل وطنهم العظيم.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حرصت على اتخاذ مختلف التدابير والإجراءات التي تضمن سير العملية الانتخابية في مناخ آمن ومنضبط، بمختلف لجان الاقتراع بالمحافظات، بتناغم كامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة لإنجاح هذا الحدث الوطني، مثمناً جهود الهيئة الوطنية للانتخابات، في توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة ويسر وشفافية.
 

سير العملية الانتخابية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجلس الشيوخ المصرية اليابانية الشيخ زايد

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