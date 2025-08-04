الإسماعيلية تنتخب.. مشاركة الشباب في التصويت بانتخابات الشيوخ في الساعات الأولى

تصدر الشباب المشهد الانتخابي في الساعات الأولي من إجراء عملية الاقتراع في انتخابات الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.



وأكد الناخبين علي حرصهم علي الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولي في إطار حرصهم علي المشاركة السياسية.

من جانبه أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، أن المحافظة أنهت استعداداتها النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجرائها يومي ٤ و ٥ أغسطس المقبل، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية والقطاعات المعنية برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من حيث التأمين، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة بكل اللجان وكذلك الفرق الطبية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها فورًا، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقارات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعًا موسعًا للجنة العليا للانتخابات بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها اليوم وغدا، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، منوهًا "نحن أمام استحقاق دستوري هام جدًا، جاء نتاج تطور العملية السياسية والديمقراطية في الدولة المصرية الحديثة بداية من عام ٢٠١٤، ويجب أن نعمل في هذا الإطار لخروج العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي بشكل يعبر عن الدولة المصرية، التي علمت العالم أجمع نظم الحكم والسياسة منذ فجر التاريخ".

وأكد أكرم على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة، مهمته في الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

مضيفًا، تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

مشددًا، هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات على أن تنتهي في الأول من أغسطس القادم.

وفي هذا السياق، قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بالمرور على عدد من المراكز الانتخابية بنطاق مدينة الإسماعيلية؛ للوقوف على اللمسات الأخيرة لخطة الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بالإضافة إلى مرور لجان المتابعة بالتنسيق مع التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن على المراكز الانتخابية بكافة مراكز المحافظة.

هذا وقد أكد محافظ الإسماعيلية على حرصه واهتمامه بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بالمحافظة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.