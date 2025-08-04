قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي
بعد مد وقت الانتخابات.. أحمد موسي: مؤشر إيجابي لحرص المواطنين على المشاركة
حجب التيك توك في مصر في هذه الحالة.. اتصالات النواب تعلن مفاجأة جديدة
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بلباو وديا
رغم غلق اللجان بانتخابات مجلس الشيوخ.. زحام على مدارس القاهرة وقرار من الهيئة الوطنية
أحمد موسى يواصل فتح الملفات الساخنة في على مسئوليتي.. ومتابعة حية لانتخابات مجلس الشيوخ وتطورات المشهد الإقليمي
مجلس الشيوخ.. أحمد موسي: مد التصويت في هذه اللجان بسبب ارتفاع الإقبال
عقوبات رادعة.. اتصالات النواب: فرحة عارمة بين المواطنين بعد القبض على البلوجرز
غلق اللجان الفرعية المخصصة لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ وانتهاء اليوم الأول للتصويت بالداخل
مُتابِعَة أجنبية لانتخابات الشيوخ: عُرس ديمقراطي لم أشاهده من قبل.. فيديو
الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالكشف عن مديونيات الأندية قبل الموسم الجديد
آي صاغة: الذهب يتماسك رغم العواصف السياسية في واشنطن والأسواق تترقب خفض الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسماعيلية تنتخب.. مشاركة الشباب في التصويت بانتخابات الشيوخ في الساعات الأولى

خلال مشاركة الشباب
خلال مشاركة الشباب
الإسماعيلية انجي هيبة

تصدر الشباب المشهد الانتخابي في الساعات الأولي من إجراء عملية الاقتراع في انتخابات الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية.


وأكد الناخبين علي حرصهم علي الإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولي في إطار حرصهم علي المشاركة السياسية.

من جانبه أكد  اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، أن المحافظة أنهت استعداداتها النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجرائها يومي ٤ و ٥ أغسطس المقبل، مؤكدًا على رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية والقطاعات المعنية برفع درجة الاستعدادات القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقرات الانتخابية من حيث التأمين، وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، والعمل على تهيئة اللجان لاستقبال الناخبين من حيث توفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك السيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، بالإضافة إلى توفير كراسي متحركة بكل اللجان وكذلك الفرق الطبية، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن لتلقي أي بلاغات أو شكاوى والتعامل معها فورًا، والتأكيد على رفع درجة الاستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقارات الانتخابية للتعامل الفورى في حالة حدوث طوارئ مفاجئة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد عقد اجتماعًا موسعًا للجنة العليا للانتخابات بالمحافظة لمتابعة الاستعدادات والتجهيز لانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر لها اليوم وغدا، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة، منوهًا "نحن أمام استحقاق دستوري هام جدًا، جاء نتاج تطور العملية السياسية والديمقراطية في الدولة المصرية الحديثة بداية من عام ٢٠١٤، ويجب أن نعمل في هذا الإطار لخروج العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي بشكل يعبر عن الدولة المصرية، التي علمت العالم أجمع نظم الحكم والسياسة منذ فجر التاريخ".

وأكد أكرم على أن الجهاز التنفيذي للمحافظة، مهمته في الأساس هي إتمام العملية الانتخابية وإنجاحها، بتيسير جميع الإجراءات والأعمال والتجهيزات المطلوبة لإتمام هذا الاستحقاق، بعيدًا عن أي تدخل من قبل الجهاز التنفيذي في اختيارات الناخب، أو توجيهه، أو الانحياز لأي مرشح.

مضيفًا، تم تجهيز ١٣٥ مركز انتخابي، لاستقبال ٩٩٩٢٤٨ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٢٠ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز تنمية شبابية، ومركز ثقافة واحد.

مشددًا، هدفنا توفير كافة سبل الراحة لكل المشاركين في العملية الانتخابية، وخروجها بشكل مشرف وحضاري يليق بتاريخ مصر العريق، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لكافة التجهيزات على أن تنتهي في الأول من أغسطس القادم.  

وفي هذا السياق، قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بالمرور على عدد من المراكز الانتخابية بنطاق مدينة الإسماعيلية؛ للوقوف على اللمسات الأخيرة لخطة الاستعداد لانتخابات مجلس الشورى، بالإضافة إلى مرور لجان المتابعة بالتنسيق مع التربية والتعليم ورؤساء المراكز والمدن على المراكز الانتخابية بكافة مراكز المحافظة.

هذا وقد أكد محافظ الإسماعيلية على حرصه واهتمامه بتوفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية لتليق بالمحافظة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف، من خلال توفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لضمان نجاح العملية الانتخابية.

الإسماعيلية انتخابات الشيوخ محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد تصديق الرئيس السيسي.. انتهاء عقود الإيجار القديم في هذا الموعد

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور

قرارات حكومية جديدة تشمل تعديلا على الحد الأدنى للأجور | تفاصيل

البلوجر محمد عبد العاطى

ألفاظ خادشة .. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر محمد عبد العاطى

السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 250 جنيها زيادة في إيجار أغسطس وإخلاء فوري لهذه الشقق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيجار القديم

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. الحاسبات 83.5% والطب البيطري 85.2% والعلوم 81.3%

هدير عبد الرازق

باي باي يا وجع السنين.. هدير عبد الرازق تكشف عن سفرها خارج مصر

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات جميع كليات المرحلة الثانية في تنسيق الجامعات 2025| علمي علوم

ترشيحاتنا

البيتزا

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

الائمة باوقاف جنوب سيناء يشاركون بشكل إيجابي

وفود من قيادات أوقاف جنوب سيناء وأئمة المساجد يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ| صور

انتخابات الشيوخ

اقبال كبير على لجان التصويت في انتخابات الشيوخ بالقليوبية

بالصور

احذر فاكهة الصيف.. أضرار المانجو على جسمك ومريض السكر

اضرار المانجو
اضرار المانجو
اضرار المانجو

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025
احذروا الإفلاس.. 5 أبراج تواجه أزمات مالية كبيرة في أغسطس 2025

زى المحلات .. طريقة عمل البيتزا في المنزل والطعم خيالي

البيتزا
البيتزا
البيتزا

من الأقوى في السوق السعودي؟ مقارنة بين هافال H9 وجيتور T2

هافال وجيتور
هافال وجيتور
هافال وجيتور

فيديو

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدلي بصوته بالدقي.. ويشارك المواطنين في سباق "السيلفي" الانتخابي

إيمان عبد اللطيف

سعد الصغير يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

المشاجرة

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص داخل توك توك بالقاهرة

إيمان عبد اللطيف

زفة بالمتوسكلات لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الشيوخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قتديل

بلال قنديل يكتب: تدني الأخلاق في زمن البلوجر والتيك توكرز

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الحكومية .. بين الدور المجتمعي وضغوط السوق

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: غزة بين التجويع والصفقات.. تشابك المسارات وتغيّر المواقف

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: الحملات ضد مصر لن تبيض وجه الخيانة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

المزيد